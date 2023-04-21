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21 апреля, 14:45

Происшествия

Пожарные остановили огонь от горящего сухостоя в Дедовске

Пожарные остановили огонь от горящего сухостоя в Дедовске

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В Дедовске пожарные предотвратили трагедию. Они остановили огонь от горящего сухостоя в нескольких метрах от домов. От места пожара до жилых домов оставалось 20 метров.

Сухая трава горит по всей России. В Свердловской области также начались пожары на торфяниках. Накануне там сгорел жилой дом.

Кто и зачем поджигает траву и какое наказание грозит за разведение костров в лесах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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