Пожарные остановили огонь от горящего сухостоя в Дедовске

В Дедовске пожарные предотвратили трагедию. Они остановили огонь от горящего сухостоя в нескольких метрах от домов. От места пожара до жилых домов оставалось 20 метров.

Сухая трава горит по всей России. В Свердловской области также начались пожары на торфяниках. Накануне там сгорел жилой дом.

Кто и зачем поджигает траву и какое наказание грозит за разведение костров в лесах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.