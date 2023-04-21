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Новости

21 апреля, 14:15

Происшествия

Подозреваемых в разбойном нападении на китайских предпринимателей задержали

Подозреваемых в разбойном нападении на китайских предпринимателей задержали

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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на китайских предпринимателей. Все они оказались выходцами из Средней Азии.

Бандиты напали на двух бизнесменов и их знакомую в частном доме, связали их и потребовали деньги. Получив отказ, налетчики избили китайских бизнесменов, забрали у них телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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