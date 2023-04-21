С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве коллеги. Об этом заявил его адвокат.

Трагедия произошла осенью 2021 года на съемках вестерна "Ржавчина". Револьвер в руках Болдуина случайно выстрелил, и пуля смертельно ранила оператора Галину Хатчинс. Кроме того, пострадал еще один человек.

Как стало известно накануне, съемки данной киноленты возобновились. Отказываться от главной роли Болдуин не стал,а исполнительным продюсером фильма выступит муж погибшей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.