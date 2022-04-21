Грузовик и такси столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

В Москве на Волгоградском проспекте произошла авария с машиной такси и грузовиком. Кадрами поделились очевидцы.

На светофоре "КамАЗ" не успел затормозить и влетел впереди стоящую легковушку. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.