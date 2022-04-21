Вертолет начал тушить пожар в оборонном НИИ в Твери

Тушить пожар в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери прилетел вертолет.

Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил три этажа из четырех. В здании обрушилась крыша. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ранее сообщалось о двух погибших. Судьба еще одного человека пока неизвестна. Семеро пострадавших находятся в больнице, трое из них – в реанимации. Всего пострадали около 30 человек. Из-за ядовитого дыма не все смогли покинуть помещение. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.