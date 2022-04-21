Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до двух – СМИ

Число погибших в результате пожара в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери выросло до двух человек, судьба еще одного пока остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее стало известно, что при пожаре пострадали около 30 человек. Еще более 30 удалось эвакуировать. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. В здании обрушилась крыша. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Из-за ядовитого дыма не все смогли покинуть помещение. Многие пострадавшие получили травмы, выпрыгивая из окон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

