Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери

Один человек погиб и 30 пострадали в крупном пожаре в Твери, сообщили врачи скорой помощи города. Пожар произошел в Центральной НИИ войск Воздушно-космической обороны. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Из-за дыма не все смогли покинуть здание. Многие пострадавшие получили травмы, выпрыгивая из окон.

Как сообщили в командовании гарнизона, пожар начался в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. Причины ЧП пока неизвестны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.