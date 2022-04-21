Во Внуково таможенники изъяли кольцо стоимостью 6 млн рублей

В аэропорту Внуково таможенники пресекли попытку незаконного ввоза дорогого кольца из Франции. Его стоимость оценивается в 6 миллионов рублей.

В "зеленом" коридоре задержали россиянку, которая прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул. В ее багаже нашли кольцо в форме головы пантеры. По словам 53-летней пассажирки, украшение попросил передать ее знакомый. Изделие направили на таможенную экспертизу.

Кольцо сделано из белого золота и в нем 392 драгоценных камня. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда ювелирных изделий". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

