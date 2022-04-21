На западе Москвы задержали фальшивомонетчиков

В районе Солнцево силовики задержали фальшивомонетчиков. Они заказывали еду и продукты через службы доставки и расплачивались поддельными пятитысячными купюрами.

Один из задержанных заявил, что не помнит, откуда у него появились фальшивые деньги, однако вину признал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.