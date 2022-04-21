СК РФ выясняет обстоятельства гибели 26 граждан у здания больницы в Мариуполе

В Мариуполе у разрушенного здания городской больницы работают сотрудники Следственного комитета России. Об этом заявили в представительстве ДНР при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В представительстве заявляют, что на территории учреждения обнаружили тела 26 мирных граждан. Как сообщается, эксперты фиксируют все детали, чтобы выяснить обстоятельства их гибели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

