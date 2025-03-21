Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 марта

Массовая авария на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции D3 "Ховрино". В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших еще уточняются.

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с советским певцом была открытой. Сотни поклонников собрались у траурного зала за несколько часов. Дань памяти артисту приехали отдать и многие артисты разной величины.

Обновленное здание "Школы Бибирево" на улице Плещеева примет учеников уже 1 сентября. Вместо старых стен их встретят комфортные классы с прозрачными дверями, увеличенным светом и пространством для самореализации.