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Новости

21 марта, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Новости регионов: петербурженки пожаловались на строгий дресс-код в одном из бассейнов

Новости регионов: строительный кран рухнул в Томске

Новости регионов: серьезный пожар произошел на складе в Марий Эл

Mercedes Geländewagen снес часть забора в поселке Развилка

Новости мира: на массовые протесты в Турции вышли тысячи людей

Пьяный водитель протаранил несколько машин и прокатил на капоте полицейского в Москве

Две легковушки столкнулись в центре Москвы

Движение восстановлено на улице Подольских Курсантов после возгорания грузовика

Движение ограничено на улице Подольских Курсантов из-за загоревшегося грузовика

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 марта

Массовая авария на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции D3 "Ховрино". В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших еще уточняются.

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с советским певцом была открытой. Сотни поклонников собрались у траурного зала за несколько часов. Дань памяти артисту приехали отдать и многие артисты разной величины.

Обновленное здание "Школы Бибирево" на улице Плещеева примет учеников уже 1 сентября. Вместо старых стен их встретят комфортные классы с прозрачными дверями, увеличенным светом и пространством для самореализации.

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