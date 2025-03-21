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21 марта, 15:15

Происшествия

Mercedes Geländewagen снес часть забора в поселке Развилка

Mercedes Geländewagen снес часть забора в поселке Развилка

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В поселке Развилка автомобиль премиум-класса Mercedes Geländewagen влетел в бетонный забор. От удара часть ограждения упала. О состоянии водителя данных нет.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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