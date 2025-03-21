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21 марта, 06:30

Происшествия

В Приморье полностью сгорел жилой дом

В Приморье полностью сгорел жилой дом

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В Приморье, где бушуют природные пожары, полностью сгорел жилой дом. Из-за сильного ветра огонь с сухой травы быстро перешел на постройки. Он уничтожил дачу и помещение рядом, повредил многоквартирный дом. К приезду сотрудников МЧС полыхало 3 тысячи квадратных метров.

На месте работали почти 40 пожарных и волонтеры. Потушить природный пал удалось только к полуночи. В прокуратуре Приморского края уже началась проверка, там поставили на контроль ход устранения возгораний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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