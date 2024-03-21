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21 марта, 15:30

Происшествия

Новости мира: США начали эвакуацию американцев из Гаити на чартерных вертолетах

Новости мира: США начали эвакуацию американцев из Гаити на чартерных вертолетах

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США начали эвакуацию американцев из Гаити на чартерных вертолетах. Как сообщает Reuters, организованы несколько рейсов в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго. В общей сложности уехать из захваченной бандами страны хотят больше 1,5 тысячи граждан США. Преступные группировки устраивают стрельбу и массовые беспорядки с конца февраля. 9 марта они атаковали президентский дворец, напали на здание МВД и полицейское управление.

В столице Боливии селевые потоки сходят на улицы города. Наводнение в Ла-Пасе началось после проливных дождей. Вышедшие из берегов реки разрушили множество домов и размыли дороги, несколько жилых кварталов оказались отключены от водоснабжения и электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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