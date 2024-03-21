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21 марта, 13:45

Происшествия

Новости регионов: грузовой поезд попал в аварию в Забайкалье

Новости регионов: грузовой поезд попал в аварию в Забайкалье

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В Забайкалье грузовой поезд с углем и топливом сошел с рельсов. На место аварии выехали следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

В Санкт-Петербурге трамвай загорелся на путях, у него вспыхнула крыша транспорта. Как сообщают городские СМИ, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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