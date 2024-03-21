Новости регионов: грузовой поезд попал в аварию в Забайкалье

В Забайкалье грузовой поезд с углем и топливом сошел с рельсов. На место аварии выехали следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

В Санкт-Петербурге трамвай загорелся на путях, у него вспыхнула крыша транспорта. Как сообщают городские СМИ, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.