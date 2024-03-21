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Новости

21 марта, 12:00

Происшествия

Новости регионов: спасатели пробурили 71 метр породы, чтобы вытащить горняков в Приамурье

Новости регионов: спасатели пробурили 71 метр породы, чтобы вытащить горняков в Приамурье

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В Приамурье спасатели пробурили 71 метр породы, чтобы вызволить людей из обвалившейся шахты "Пионер". Работы идут круглосуточно. Специалисты монтируют второй буровой станок и строят водоупорные перемычки, чтобы шахту не затопило повторно. Также на место обвала привезут спецтехнику, которая позволит пройти в рудник и обнаружить людей. Шахтеры застряли на глубине примерно 125 метров.

Мужчину завалило снегом из-за рухнувшей крыши в подмосковном городе Власиха. Это заметили прохожие и вызвали спасателей. Они быстро прибыли на место, осторожно разобрали обломки кровли, расчистили сугроб и вытащили мужчину. Пострадавшего передали врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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