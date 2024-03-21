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21 марта, 09:45

Происшествия

Новости регионов: восемь автомобилей столкнулись на Сахалине

Новости регионов: восемь автомобилей столкнулись на Сахалине

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Восемь автомобилей столкнулись на Сахалине. Машины и их обломки разбросало на десятки метров, на месте аварии образовался длинный затор. Водители сообщают, что дорога стала более скользкой. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

В Новороссийске у одного из хозяев забрали трех исхудавших собак. По информации зоозащитников, питомцев привязывали к батарее, морили голодом и били. У одного из псов врачи не досчитались зубов, второму предстоит серьезная операция. Собак отправили на реабилитацию, а полиция выяснит детали произошедшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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