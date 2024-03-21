Новости мира: подземный тоннель в Узбекистан нашли в приграничном селе в Киргизии

Киргизские силовики обнаружили дома у жителя приграничного села Бек-Абад 130-метровый тоннель, который ведет в Узбекистан. По нему преступник переправлял контрабанду и людей. Позже в этом же селе нашли еще один тоннель. В каких масштабах шло незаконное пересечение границы, полиции еще предстоит выяснить.

Личный фотограф французского президента Эммануэля Макрона опубликовал новые снимки. На них глава государства изображен с боксерской грушей. Интернет-пользователи уверены, что на снимках использовали фотошоп.

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