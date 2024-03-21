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21 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: лесные пожары стали разрастаться на юге Китая

Новости мира: лесные пожары стали разрастаться на юге Китая

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На юге Китая стали разрастаться лесные пожары. Они начались в одном из сел на второй неделе марта, однако справиться с огнем не удается. Спасателям сложно добираться до очагов возгорания, так как из-за дыма видимость практически нулевая. Тушат пожары более 1,5 тысячи человек, им помогает авиация. Местные власти уже эвакуировали из зоны ЧС почти 3,5 тысячи человек.

Польские фермеры устроили более 500 блокад на подъездах к городам и поселкам страны, а также на скоростных трассах. Пропускают только автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы. По разным оценкам, в акциях участвуют свыше 70 тысяч человек. Их главные требования – отказ от украинской сельхозпродукции и экологических планов Евросоюза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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