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21 февраля, 15:15

Происшествия

Новости регионов: танкер столкнулся с сухогрузом в Черном море

Новости регионов: танкер столкнулся с сухогрузом в Черном море

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В Черном море в районе Геленджика столкнулись танкер и сухогруз. Судно сорвалось с якоря из-за сильных волн и зацепило другое. Никто не пострадал, суда не получили серьезных повреждений и уже разошлись. В порту действует режим повышенной готовности.

В Сочи в ночь на 21 февраля выпал снег, он добрался даже до центра города. В горах продлили предупреждение о лавинной опасности. На курорте "Роза Хутор" приостанавливали продажу ски-пассов из-за снегопада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществопогодарегионывидеоЕвгений Дуко
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