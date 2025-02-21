Новости мира: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов в автобусах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил провести контртеррористическую операцию в Палестине после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Транспорт был пустым, поэтому никто не пострадал. Всего сработали три бомбы, еще две удалось обезвредить.

Жители Детройта оказались в ледяном плену. Сначала город затопило из-за прорыва центрального водопровода, а затем ударил мороз. Температура резко опустилась до минус 8 градусов. Машины и дома покрылись толстой коркой льда. Более сотни человек эвакуированы.

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