Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 12:30

Происшествия

Новости мира: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов в автобусах

Новости мира: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов в автобусах

Роспотребнадзор изъял более двух тонн продукции со складов "Самоката"

В Подмосковье поезд сбил выехавший на рельсы автомобиль

Новости регионов: смертельная авария произошла в Иркутской области

Роспотребнадзор изъял больше 2 тонн продукции со складов "Самоката" в Москве

Автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве

Пожар произошел на северо-западе Москвы

В Израиле остановили движение общественного транспорта из-за взрывов

На Камчатке размыло дорогу в поселок Октябрьский

ДТП с участием грузовика произошло в Ленинградской области

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил провести контртеррористическую операцию в Палестине после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Транспорт был пустым, поэтому никто не пострадал. Всего сработали три бомбы, еще две удалось обезвредить.

Жители Детройта оказались в ледяном плену. Сначала город затопило из-за прорыва центрального водопровода, а затем ударил мороз. Температура резко опустилась до минус 8 градусов. Машины и дома покрылись толстой коркой льда. Более сотни человек эвакуированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика