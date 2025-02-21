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21 февраля, 12:15

Происшествия

Роспотребнадзор изъял более двух тонн продукции со складов "Самоката"

Роспотребнадзор изъял более двух тонн продукции со складов "Самоката"

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Специалисты выявили нарушения в хранении товаров в московских дарксторах сервиса "Самокат" и изъяли более двух тонн продукции. Проверки Роспотребнадзора также затронули другие магазины и заведения столицы.

Эксперты отмечают, что нарушения касались маркировки и условий хранения. Представители Московского общества защиты потребителей считают, что такие ситуации наносят серьезный ущерб репутации сервисов. В ряде заведений, временно закрытых по предписанию ведомства, уже возобновили работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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