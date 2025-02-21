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21 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: смертельная авария произошла в Иркутской области

Новости регионов: смертельная авария произошла в Иркутской области

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В Иркутской области произошла смертельная авария. На трассе Братск – Усть-Илимск водитель пикапа выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем. Девушка, которая находилась за рулем, погибла. Экспертиза показала, что водитель пикапа был трезв. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

В Адлере пьяный водитель врезался в два припаркованных автомобиля. После этого он вызвал такси, чтобы скрыться с места аварии. В итоге такси, владельцы разбитых машин и сотрудники ГАИ приехали почти одновременно. Мужчину задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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