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21 февраля, 07:45

Происшествия

В Израиле остановили движение общественного транспорта из-за взрывов

В Израиле остановили движение общественного транспорта из-за взрывов

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В Израиле остановили движение общественного транспорта после серии взрывов в автобусах. Три взрыва прогремели в пригороде Тель-Авива, еще два взрывных устройства были обнаружены и обезврежены.

Никто не пострадал, так как автобусы были пустыми. По мнению полиции, это стало счастливой случайностью. Все устройства были оснащены таймерами, они должны были взорваться утром во время движения автобусов с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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