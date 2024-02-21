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Новости

21 февраля, 14:45

Происшествия

Магаданские таможенники помогли полицейским задержать нетрезвого водителя

Магаданские таможенники помогли полицейским задержать нетрезвого водителя

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Пьяный водитель устроил гонки с преследованием на трассе Магадан – Якутск. На большой скорости он промчался через границу особой экономической зоны, после чего таможенники сразу же отправили описание автомобиля в полицию.

Машину обнаружили в 40 километрах от КПП. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить водителя. Им оказался ранее судимый за езду в нетрезвом виде и лишенный прав 32-летний мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ. Транспортное средство нарушителя не имело госрегистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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