Новости мира: металлургический завод загорелся в американском штате Огайо

Металлургический завод загорелся в американском штате Огайо. Сообщается, что не менее 13 человек отправлены в больницы города Бедфорд. Очевидцы рассказали, что громкий взрыв предшествовал возгоранию. По информации канала Fox News, обломки здания, где производились медные сплавы, разлетелись на несколько сотен метров. Загорелись также припаркованные рядом автомобили.

Люди в панике стали покидать дома после новых подземных толчков на юге Турции. Паника охватила тысячи жителей Бейрута и других городов после повторного землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на турецко-сирийской границе вечером 20 февраля.

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