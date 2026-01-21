Юрист прокомментировала ситуацию с рейдерским захватом гаражного комплекса в Куркине

Москвичи сообщили о рейдерском захвате гаражного комплекса в Куркине. По словам местных жителей, группа лиц проникла на территорию и заявила, что управление комплексом перешло под их контроль. Причем неизвестные утверждают, что их выбрали сами автомобилисты.

Ситуацию прокомментировала юрист Нарэ Лукашова. По ее словам, собственникам следует внимательно изучить документы, которыми оперирует новая управляющая компания. Также она рекомендовала немедленно обратиться в суд и привлечь внимание полиции и прокуратуры, если смена руководства произошла незаконно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.