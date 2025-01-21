В Турции объявили траур по погибшим в пожаре на курорте

В Турции объявлен национальный траур из-за трагедии на горнолыжном курорте. В результате пожара в отеле погибли 66 человек, более 50 получили травмы. На момент возгорания гостиница была почти полностью заполнена.

В рамках расследования задержаны 4 человека. Посольство России в Анкаре сообщило, что россиян среди пострадавших нет. Дипломаты находятся на связи с местными властями и следят за развитием ситуации.

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