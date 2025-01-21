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Новости

21 января, 14:30

Происшествия

В Москве задержаны аферисты, обманувшие 40 человек более чем на 30 млн руб

В Москве задержаны аферисты, обманувшие 40 человек более чем на 30 млн руб

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Полиция задержала аферистов, которые оформили на людей кредиты на сумму больше 30 миллионов рублей. Они делали это под предлогом оказания косметологических услуг. Пострадали более 40 человек.

Клиентов привлекали рекламой в интернете и звонками из колл-центров, обещая бесплатные пробные процедуры. После сеансов аферисты убеждали заключить договор с якобы очень выгодным предложением. В действительности на пациентов оформляли потребительские кредиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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