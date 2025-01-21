В Москве задержаны аферисты, обманувшие 40 человек более чем на 30 млн руб

Полиция задержала аферистов, которые оформили на людей кредиты на сумму больше 30 миллионов рублей. Они делали это под предлогом оказания косметологических услуг. Пострадали более 40 человек.

Клиентов привлекали рекламой в интернете и звонками из колл-центров, обещая бесплатные пробные процедуры. После сеансов аферисты убеждали заключить договор с якобы очень выгодным предложением. В действительности на пациентов оформляли потребительские кредиты.

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