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Новости

21 января, 13:30

Происшествия

Новости региона: в Татарстане произошла авария с участием "Лады Калины" и грузовика

Новости региона: в Татарстане произошла авария с участием "Лады Калины" и грузовика

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В Татарстане легковушка "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате аварии один пассажир легковушки погиб, а еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Самую дорогую шубу в России продали за 34 миллиона рублей. Эксперты проанализировали покупки 2024 года и отметили, что это изделие из соболя стало самым дорогим, также была продана шуба из норки за 18 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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