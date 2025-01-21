21 января, 13:30Происшествия
Новости региона: в Татарстане произошла авария с участием "Лады Калины" и грузовика
В Татарстане легковушка "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате аварии один пассажир легковушки погиб, а еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
Самую дорогую шубу в России продали за 34 миллиона рублей. Эксперты проанализировали покупки 2024 года и отметили, что это изделие из соболя стало самым дорогим, также была продана шуба из норки за 18 миллионов рублей.
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