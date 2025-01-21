Движение затруднено на съезде с МСД на МКАД

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Движение частично перекрыто на съезде с МСД на МКАД. В районе Ленинградского шоссе из-за ДТП автомобиль развернуло поперек дороги.

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