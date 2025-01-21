21 января, 12:30Происшествия
Движение затруднено на съезде с МСД на МКАД
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Движение частично перекрыто на съезде с МСД на МКАД. В районе Ленинградского шоссе из-за ДТП автомобиль развернуло поперек дороги.
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