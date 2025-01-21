Новости регионов: жилой дом загорелся в Курганской области

В Курганской области пожар произошел в подъезде двухэтажного дома. Из-за дыма жильцы не могли выбраться из здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли трех человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Тем временем "Лада Калина" и грузовик столкнулись в Татарстане. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз. Один пассажир "Лады" погиб, еще четыре человека находятся в больнице.

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