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Новости

21 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: жилой дом загорелся в Курганской области

Новости регионов: жилой дом загорелся в Курганской области

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В Курганской области пожар произошел в подъезде двухэтажного дома. Из-за дыма жильцы не могли выбраться из здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли трех человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Тем временем "Лада Калина" и грузовик столкнулись в Татарстане. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз. Один пассажир "Лады" погиб, еще четыре человека находятся в больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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