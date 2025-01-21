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21 января, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Башкирии загорелся автобус с пассажирами

Новости регионов: в Башкирии загорелся автобус с пассажирами

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В Башкирии загорелся автобус с пассажирами. ЧП произошло на трассе М-5 "Урал". Машина, в салоне которой находились 3 водителя и 9 пассажиров, направлялся из Махачкалы в Уфу. Никто не пострадал, все 12 человек смогли эвакуироваться. На место прибыли спасатели, они ликвидировали горение за несколько минут. Автобус выгорел полностью. Людей доставили в ближайшую гостиницу.

В Приморье два человека погибли в аварии с большегрузом. ДТП произошло на трассе Хабаровск– Владивосток. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу. В этот момент там двигался большегруз. Уйти от столкновения не удалось. В результате ДТП виновник аварии и его супруга скончались на месте до приезда скорой помощи, а водителя грузовика доставили с травмами в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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