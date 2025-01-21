Новости мира: восемь человек погибли при пожаре в сербском доме престарелых

Восемь человек погибли в пожаре в доме престарелых недалеко от Белграда, еще семь человек госпитализированы. Возгорание началось, когда все спали. Всего в здании находились 30 человек. Министр труда и соцпомощи Сербии Неманья Старович заявил, что причиной ЧП мог стать поджог.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Вдобавок к этому, он объявил добровольную мобилизацию, чтобы усилить армию, "когда придет время".

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