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21 января, 08:00

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Тайване

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Тайване

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване. Очаг находился в 50 километрах от города Тайнань на глубине 18 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Аргентинскому фотографу удалось снять извержение вулкана Фуэго. На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб дыма и пепла. Как пишут СМИ, вулкан в Гватемале просыпался еще в начале января. Было зарегистрировано 5 мощных извержений. Столб пепла поднимался выше 5 тысяч метров над уровнем неба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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