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Новости

21 января, 14:15

Происшествия

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс

Причиной крушения частного самолета в Афганистане стала техническая неисправность

Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс

На борту разбившегося в Афганистане самолета находилось шесть человек

Летевший из Индии российский самолет разбился в горах Афганистана

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Разбившийся в Афганистане самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении супруга. Об этом сообщило консульство РФ в Бангкоке.

Самолет Falcon 10 разбился в Афганистане. На борту, по предварительным данным, находилось шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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