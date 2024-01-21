Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс

Разбившийся в Афганистане самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении супруга. Об этом сообщило консульство РФ в Бангкоке.

Самолет Falcon 10 разбился в Афганистане. На борту, по предварительным данным, находилось шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.