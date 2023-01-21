СК начал проверку после инцидента с застрявшим в горах Сочи аэростатом

Появились новые подробности спасательной операции в Сочи. Там воздушный шар с туристами застрял в горах. Известно, что аэростат вылетел из Солохаула в Головинку, но по пути зацепился за дерево и повис.

Пятерых туристов, в том числе двоих детей, спасатели доставили вертолетом на базу поисково-спасательного отряда МЧС. С ними все в порядке, никто не пострадал. Тем не менее, местный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.