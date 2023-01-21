Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 21:30

Происшествия

СК начал проверку после инцидента с застрявшим в горах Сочи аэростатом

СК начал проверку после инцидента с застрявшим в горах Сочи аэростатом

Около ста человек эвакуировали из ТЦ "Алфавит" на юге Москвы

"Рейд 112": ДТП на Бакунинской улице и поджог двери на Новгородской улице

Спасательная операция развернулась в Сочи из-за застрявшего в горах аэростата

В Люберцах произошел крупный пожар в высотном доме

В Тибете погибли 28 человек в результате схода лавины

В Марьине загорелась пристройка хозяйственного помещения

Стало известно время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Узбекистана в Гоа

На территории промзоны в Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав

Еще один российский самолет, летевший из Перми в Индию, развернули на полпути

Появились новые подробности спасательной операции в Сочи. Там воздушный шар с туристами застрял в горах. Известно, что аэростат вылетел из Солохаула в Головинку, но по пути зацепился за дерево и повис.

Пятерых туристов, в том числе двоих детей, спасатели доставили вертолетом на базу поисково-спасательного отряда МЧС. С ними все в порядке, никто не пострадал. Тем не менее, местный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика