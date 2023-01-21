Спасательная операция развернулась в Сочи из-за застрявшего в горах аэростата

Спасательная операция развернулась в Сочи. Там воздушный шар с туристами застрял в горах. Известно, что аэростат вылетел из Солохаула в Головинку, но по пути зацепился за дерево и повис.

Инцидент произошел на горе Семиглавая высотой две тысячи метров. На помощь людям вылетел вертолет МЧС России. Когда он прибыл на место, выяснилось, что путешественники сами выбрались из корзины и попытались найти дорогу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.