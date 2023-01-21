Стало известно время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Узбекистана в Гоа. Он запланирован на 17:00. Борт изначально вылетел из Перми, но не долетел до места назначения из-за угрозы взрыва. Самолет вынужденно перенаправили в международный аэропорт Термез. Случилось этого после того, как аэропорт Гоа получил сообщение о якобы заложенной в самолете бомбе. По итогам проверки на борту самолета не обнаружили опасных веществ и взрывчатых устройств. Сейчас пассажиры ожидают вылета.

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