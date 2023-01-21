Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Стало известно время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Узбекистана в Гоа

Стало известно время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Узбекистана в Гоа

На территории промзоны в Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав

Еще один российский самолет, летевший из Перми в Индию, развернули на полпути

Пожар произошел утром на 1-й улице Ямского Поля

В Сочи дорожников накажут за фиктивный ремонт

Из-за непогоды на Сахалине приостановили работу паромной переправы

Машина врезалась в фасад здания на Тургеневской площади

"Рейд 112": ДТП на МКАД и спасение инвалида на Озерковской набережной

"Московский патруль": продлен арест обвиняемому в двойном убийстве в 80-е

"Московский патруль": грабитель похитил более полумиллиона рублей из офиса в Москве

Стало известно время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Узбекистана в Гоа. Он запланирован на 17:00. Борт изначально вылетел из Перми, но не долетел до места назначения из-за угрозы взрыва. Самолет вынужденно перенаправили в международный аэропорт Термез. Случилось этого после того, как аэропорт Гоа получил сообщение о якобы заложенной в самолете бомбе. По итогам проверки на борту самолета не обнаружили опасных веществ и взрывчатых устройств. Сейчас пассажиры ожидают вылета.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествиявидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика