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Происшествия

На территории промзоны в Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав

На территории промзоны в Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав

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На территории промзоны Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав. По одной из версий, пожар начался, когда заправляли автоцистерну, затем пламя перекинулось на поезд. В итоге в огне оказались 400 квадратных метров. Очевидцы сообщали о взрывах, а дым, по их словам был таким густым и плотным, что его видели на окраинах Иркутска, до которого почти 50 километров. На место прибыли несколько расчетов, к этому времени возгорание ликвидировали. Пострадавших в результате ЧП нет.

Подробнее – на телеканале Москва 24.


происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
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