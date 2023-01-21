На территории промзоны в Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав

На территории промзоны Ангарске вспыхнули бензовоз и железнодорожный состав. По одной из версий, пожар начался, когда заправляли автоцистерну, затем пламя перекинулось на поезд. В итоге в огне оказались 400 квадратных метров. Очевидцы сообщали о взрывах, а дым, по их словам был таким густым и плотным, что его видели на окраинах Иркутска, до которого почти 50 километров. На место прибыли несколько расчетов, к этому времени возгорание ликвидировали. Пострадавших в результате ЧП нет.

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