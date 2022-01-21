Здание Центробанка в центре Москвы проверяют после сообщения об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости. Весь персонал эвакуировали.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в ЦБ из-за предложения запретить майнинг криптовалют.