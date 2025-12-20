Новости регионов: в Туве замерзшая река вышла из берегов и затопила улицы города

В Республике Тува произошло подтопление городских улиц после того, как вода из замерзшей реки поднялась надо льдом и хлынула в населенный пункт. Потоки затопили территорию школы. Жилые дома не пострадали.

В Омской области шесть человек погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия на опасном участке трассы. Фура, выехав на встречную полосу, столкнулась с автобусом и несколькими автомобилями. От удара переднюю часть автобуса смяло.

