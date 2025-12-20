Новости мира: в северной части сектора Газа израильские военные открыли огонь

В северной части сектора Газа израильские военные открыли огонь по палестинцам в районе линии прекращения огня. В результате обстрела погибли пять человек, тела которых были доставлены в местную больницу. Среди жертв оказался младенец.

Россия и Таиланд продолжают дипломатические консультации по вопросу использования российских платежных карт "Мир" на территории королевства. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, не уточнив деталей переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.