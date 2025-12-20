Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 09:45

Происшествия

Новости мира: в северной части сектора Газа израильские военные открыли огонь

Новости мира: в северной части сектора Газа израильские военные открыли огонь

Новости регионов: более 7 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения

Число отравившихся в пансионате Подмосковья увеличилось до 30 человек

"Московский патруль": общественники помогли полиции раскрыть подпольный интим-салон

"Московский патруль": задержан мужчина, который ограбил девушку в метро

"Московский патруль": транспортная полиция пресекла вывоз за границу церковных реликвий

"Московский патруль": суд приговорил охранника к 18 годам за двойное убийство в ТиНАО

На пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта сгорел легковой автомобиль

Новости мира: в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Москве задержан курьер телефонных мошенников

В северной части сектора Газа израильские военные открыли огонь по палестинцам в районе линии прекращения огня. В результате обстрела погибли пять человек, тела которых были доставлены в местную больницу. Среди жертв оказался младенец.

Россия и Таиланд продолжают дипломатические консультации по вопросу использования российских платежных карт "Мир" на территории королевства. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, не уточнив деталей переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитикаэкономиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика