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20 декабря, 21:45

Происшествия

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Петербурге

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Петербурге

"Московский патруль": мужчина запустил фейерверк в столичном банке

"Московский патруль": судебные приставы Москвы продолжают проводить рейды

"Московский патруль": женщина воровала чужую еду из столичного подъезда

"Московский патруль": подмосковные полицейские закрыли подпольный цех напитков

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Несколько трамваев задерживаются на юге Москвы

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Два трамвая столкнулись в Санкт-Петербурге. Составы двигались попутно по одним рельсам. В итоге один из водителей не справился с управлением, пострадали 5 человек.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления шпротами. Две женщины попали в реанимацию. По данным прокуратуры, они находятся в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ботулизм.

Консервы произведены на калининградском заводе "За родину". Пострадавшие купили их у неизвестного продавца из машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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