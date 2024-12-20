Новости регионов: два трамвая столкнулись в Петербурге

Два трамвая столкнулись в Санкт-Петербурге. Составы двигались попутно по одним рельсам. В итоге один из водителей не справился с управлением, пострадали 5 человек.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления шпротами. Две женщины попали в реанимацию. По данным прокуратуры, они находятся в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ботулизм.

Консервы произведены на калининградском заводе "За родину". Пострадавшие купили их у неизвестного продавца из машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

