Новости регионов: специалисты МЧС на вертолетах обследуют территорию Керченского пролива

В Краснодарском крае специалисты МЧС на вертолетах обследуют акваторию в районе Керченского пролива. Они точечно определяют места разлива мазута. Как сообщили власти региона, на берегу загрязнено более 45 гектаров территории природного парка "Анапская пересыпь". Последствия аварии ликвидируют около 5 тысяч спасателей и волонтеров.

В Мурманской области восстановлено движение на участке железной дороги, где в среду столкнулись два поезда. Составы пока идут по одному пути в реверсивном режиме. Восстановительные работы продолжаются.

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