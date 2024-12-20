Несколько трамваев задерживаются на юге Москвы

Департамент транспорта Москвы сообщил о том, что на юге города задерживаются несколько трамваев на маршрутах № 1 и 16. Другие следуют по измененному пути. По данным Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу на красный свет и попала под трамвай.

Между тем минивэн наехал на мачту городского освещения на Кутузовском проспекте рядом с домом № 57. У автомобиля полностью разбит передний бампер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.