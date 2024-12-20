Новости мира: ущерб Майотте от урагана "Чидо" составил 800 млн евро

Ущерб нанесенный французскому региону Майотта от урагана "Чидо" может достигать 800 миллионов евро. Такую цифру назвали страховщики, посетившие остров. В настоящее время там продолжается разбор завалов. Точное число погибших до сих пор устанавливают, официально их больше 30. Прибывший накануне президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Майотту, а также существенно улучшить условия жизни островитян.

Тем временем песчаная буря прошлась по Аргентине. Основной ее удар принял департамент Альберди. Облако пыли напугало местных жителей, сильный ветер валил деревья и рвал линии электропередач. Люди в панике искали укрытия, а ехавшие машины начали останавливаться из-за нулевой видимости. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.