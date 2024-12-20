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20 декабря, 08:15

Происшествия

Новости регионов: в Ростове-на-Дону пожарные тушат склад с электрооборудованием

Новости регионов: в Ростове-на-Дону пожарные тушат склад с электрооборудованием

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В Ростове-на-Дону пожарные тушат склад с электрооборудованием. Огонь охватил трехэтажное здание. Остановить пламя смогли на площади в 800 квадратных метров. На ликвидацию пожара отправили 55 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Есть ли пострадавшие и что стало причиной возгорания, пока не известно.

На Ставрополье ввели штрафы за брошенные электросамокаты. Теперь стихийная парковка обойдется нарушителям в сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, инициатива краевой думы включает наказания за незаконные стоянки велосипедов и неправомерное размещение сезонных аттракционов и батутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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