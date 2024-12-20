Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 08:00

Происшествия

Новости мира: давка произошла на рождественской ярмарке в Нигерии

Новости мира: давка произошла на рождественской ярмарке в Нигерии

Новости регионов: в Волгограде пожар почти уничтожил ресторанный комплекс "Родник"

Москвичей попросили помочь животным Черного моря, пострадавшим от разлива мазута

Арестован обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника

"Московский патруль": мошенники похитили у столичной пенсионерки 146 млн рублей

"Московский патруль": суд осудил обокравших столичные магазины на 1 млн рублей

"Московский патруль": появилось видео с ДТП на Новорижском шоссе

"Московский патруль": вероятный убийца Кириллова привезен на место преступления в столице

Арестован обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили в Басманный суд Москвы

Рождественский праздник в Нигерии закончился трагедией. В результате давки погибли как минимум 35 детей, еще шестеро получили тяжелые травмы. Все произошло на школьной ярмарке, где посетителям раздавали подарки. Мероприятие было рассчитано на 5 тысяч гостей, однако участие в нем приняли 7,5 тысячи человек.

Огромную толпу мигрантов заметили в Мексике. Люди двигались к границе с США. Они надеялись найти транспорт и перебраться в штаты до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Его команда разрабатывает стратегию борьбы с нелегальными мигрантами. В приграничном Техасе уже появилась реклама, призывающая мексиканцев не пересекать границу незаконно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика