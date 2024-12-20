Новости мира: давка произошла на рождественской ярмарке в Нигерии

Рождественский праздник в Нигерии закончился трагедией. В результате давки погибли как минимум 35 детей, еще шестеро получили тяжелые травмы. Все произошло на школьной ярмарке, где посетителям раздавали подарки. Мероприятие было рассчитано на 5 тысяч гостей, однако участие в нем приняли 7,5 тысячи человек.

Огромную толпу мигрантов заметили в Мексике. Люди двигались к границе с США. Они надеялись найти транспорт и перебраться в штаты до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Его команда разрабатывает стратегию борьбы с нелегальными мигрантами. В приграничном Техасе уже появилась реклама, призывающая мексиканцев не пересекать границу незаконно.

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