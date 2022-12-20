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Новости

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Политика

Новости часа: в Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа

Новости часа: в Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа

Уголовное дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии

Новости часа: ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Глава Чувашии подтвердил гибель трех человек при пожаре на газопроводе в Чувашии

Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Новости часа: ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет

Новости часа: МЧС не вводило запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь

Три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Факельное горение газа ликвидировали на месте пожара в Чувашии – МЧС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый случай гибели человека от гриппа зарегистрирован в Пензенской области. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Большинство клиентов Tez Tour будут возвращены из Египта до конца недели. Больше 2 000 человек уже находятся дома, сообщила пресс-служба туроператора.

Власти США платили Twitter за сокрытие данных о ноутбуке сына президента страны Джо Байдена. Об этом рассказал американский предприниматель Илон Маск.

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