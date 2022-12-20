Новости часа: в Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый случай гибели человека от гриппа зарегистрирован в Пензенской области. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Большинство клиентов Tez Tour будут возвращены из Египта до конца недели. Больше 2 000 человек уже находятся дома, сообщила пресс-служба туроператора.

Власти США платили Twitter за сокрытие данных о ноутбуке сына президента страны Джо Байдена. Об этом рассказал американский предприниматель Илон Маск.